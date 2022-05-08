Защитники Мариуполя, рискуя собственными жизнями, продолжают демонстрировать впечатляющий героизм.

Защитники Мариуполя после прорыва на территорию "Азовстали" российских оккупантов смогли заминировать отдельные участки на заводе.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и показал видео отчаянной операции.

"Для описания героизма и профессионализма наших защитников Мариуполя нет слов. После понятной тактики использования оккупантом эвакуации для усиления позиций наши защитники отчаянно, несмотря на риск, провели минирование слабых участков", – написал он.

По его словам, это уже вторая история, которая поразила даже врагов.

"Это уже вторая история, которой даже поражены оккупанты. Первый раз, до наступления режима тишины в первую волну, наши защитники выскочили на двух танках за ворота "Азовстали" и втянули к себе третий, до того застрявший снаружи. Оккупанты не успели ничего сделать. Земной поклон нашим Защитникам Мариуполя. Мы все в неотплатном долгу перед ними", – рассказал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину.

1 мая началась эвакуация гражданских, которые скрывались в бомбоубежище на "Азовстали".

3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и задействовал огромное количество пехоты. Также рашисты смогли прорваться на территорию "Азовстали".

Сейчас русские продолжают интенсивно обстреливать "Азовсталь", за ночь было более 25 вражеских вылетов, в том числе с бомбардировщиков. Враг работает ствольной артиллерией, танками, минометами, пехота оккупантов пытается штурмовать территорию завода, также работают вражеские снайперы.