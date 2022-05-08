Защитники Мариуполя после прорыва на территорию "Азовстали" российских оккупантов смогли заминировать отдельные участки на заводе.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и показал видео отчаянной операции.
"Для описания героизма и профессионализма наших защитников Мариуполя нет слов. После понятной тактики использования оккупантом эвакуации для усиления позиций наши защитники отчаянно, несмотря на риск, провели минирование слабых участков", – написал он.
По его словам, это уже вторая история, которая поразила даже врагов.
"Это уже вторая история, которой даже поражены оккупанты. Первый раз, до наступления режима тишины в первую волну, наши защитники выскочили на двух танках за ворота "Азовстали" и втянули к себе третий, до того застрявший снаружи. Оккупанты не успели ничего сделать. Земной поклон нашим Защитникам Мариуполя. Мы все в неотплатном долгу перед ними", – рассказал Андрющенко.
Как сообщал УНИАН, российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину.
1 мая началась эвакуация гражданских, которые скрывались в бомбоубежище на "Азовстали".
3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и задействовал огромное количество пехоты. Также рашисты смогли прорваться на территорию "Азовстали".
Сейчас русские продолжают интенсивно обстреливать "Азовсталь", за ночь было более 25 вражеских вылетов, в том числе с бомбардировщиков. Враг работает ствольной артиллерией, танками, минометами, пехота оккупантов пытается штурмовать территорию завода, также работают вражеские снайперы.