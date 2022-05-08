Военные говорят, что, если бы не действия Баранюка, украинские защитники могли бы еще долго держать оборону на правом берегу Мариуполя.

Бойцы полка "Азов", стоящие на защите Мариуполя, обвинили командира 36-й бригады морпехов Владимира Баранюка в попытке бегства из блокадного города.

Об этом на брифинге с "Азовстали"заявил офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

По его словам, один из вариантов действий для защитников Мариуполя (неприемлемый для "азовцев") - попытаться убежать, забыв о своем долге и взятую на себя присягу.

Самойленко рассказал, что именно так поступил командир морпехов из 36-й бригады, который отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой военных и техники, чтобы прорваться к позициям украинских военных.

"Можно попытаться убежать, как трус. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно так произошло с командиром морпехов 36-й бригады. Он отказался выполнять приказ и попытался бежать из города с небольшой группой. Такой вариант может привести к смерти и один человек погиб", – отметил военный.

Он подтвердил, что речь идет именно о Владимире Баранюка.

Самойленко заявил, что думать только о своей жизни и хвататься за любую возможность ее продлить, как это сделал Баранюк, - "большой стыд".

Он отметил, что сейчас военные в Мариуполе находятся на расстоянии более 100 км от украинских позиций, поэтому прорваться к ним невозможно.

Кроме этого, командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что действия командира 36-й бригады морской пехоты привели к потере обороны на заводе "Ильича".

По его словам, если бы Баранюк не решил пойти на прорыв с завода Ильича, украинские военные могли бы еще долго держать оборону на правом берегу Мариуполя,

"Это было решение командира 36-й бригады полковника Баранюка, или его на это кто-то подтолкнул из руководства, мне неизвестно. Но в любом случае оно было абсолютно нелогичным, на заводе "Ильича" еще довольно долго можно было держать оборону, но почему такое решение было принято, мне неизвестно", - сказал Прокопенко.

Как писал УНИАН, Баранюк сейчас находится в плену у россиян. Российские СМИ публиковали видео допроса Баранюка, где он говорит, что принял решение идти на прорыв, поскольку его подразделения заканчивали боеприпасы.

Вас также могут заинтересовать новости: