Из-за отсутствия спецтехники невозможно разобрать все завалы.

Пока неизвестно, всех ли гражданских удалось эвакуировать с территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар ("Калина") на брифинге с "Азовстали".

По его словам, неизвестно, всех ли гражданских удалось эвакуировать с территории завода, ведь из-за отсутствия спецтехники невозможно разобрать все завалы и узнать, нет ли под ними живых людей.

Паламар напомнил, что два дня назад во время "режима тишины", которого оккупанты не соблюдают, погибли трое военных "Азова", которые пытались эвакуировать гражданских.

Один из них погиб от попадания ПТРК в автомобиль, который должен был ехать за гражданскими, а двое - во время сброса бомб с беспилотника.

"Также шестеро военнослужащих были ранены. Такова цена эвакуации гражданских с территории завода", - подчеркнул заместитель командира полка "Азов".

Паламар отметил, что сейчас в самом Мариуполе остаются люди, которых еще не эвакуировали, а многих из которых вывезли в РФ.

По его словам, и под завалами в "Азовстали" и в городе находятся десятки тысяч погибших людей.

"У нас остается много военнослужащих раненых, по которым мы просим о помощи. Им нужно предоставить возможность эвакуироваться...",- подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 7 мая вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что все женщины, дети и старики из "Азовстали" в Мариуполе эвакуированы.

По ее словам, эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.