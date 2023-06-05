Советник мэра рассказал о не лучшей ситуации в городе.

В Мариуполе ухудшается ситуация с гражданскими медиками в больнице. Как сообщил советник мэра Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо", обычным жителям сейчас трудно получить помощь.

"Нормальные врачи уехали. Проукраинские врачи повыезжали или их повывозили. Тот, кто там остался - "пришел к успеху". Ожидать от этих людей соучастия, помощи людям не приходится. Не видим мы какой-то активной помощи мариупольцам с точки зрения врачей - они заботятся о себе. Рабочий день прошел - до свидания", - сказал он.

Кроме этого, россияне прибегают к принуждению гражданских врачей работать на российских военных. Это вызывает нехватку специалистов для гражданского населения.

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"Даже те, кто имеет квалификацию и хотят помогать - вместе с гражданским госпиталем находится военный. Лучших врачей забирают туда и заставляют работать на оккупантов. В этом случае медицинской помощи мариупольцам вообще не остается", - добавил советник.

События Мариуполя: что известно из актуального

В середине мая стало известно, что россияне хотят выселить из многоэтажки 17 семей для того, чтобы снести дом. Жителей планируют переместить в общежития, ведь новые квартиры расписаны не для них.

Россияне ввели в Мариуполе плату за коммунальные услуги. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что временная оккупационная администрация города хочет взыскать с жителей оплату за год пользования "коммуналкой".

Более того, людей, которые самостоятельно не оплатили счета за коммунальные услуги вносят в списки на "эвакуацию".

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