При этом часть ресурсов поступают в город от украинских поставщиков.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе ввели оплату за коммунальные услуги и хотят взыскать с жителей города средства почти за год.

"В Мариуполе тема номер один, которая обсуждается несколько дней - то, что оккупанты ввели оплату коммунальных услуг и пытаются ее взыскать почти за год. Начисляют бешеные долги за электричество и за газ. За что платить - непонятно. Некий резонанс в городе возник", - сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире"Эспрессо".

Чиновник также рассказал, откуда в городе коммунальные услуги. В частности, есть часть ветвей электричества, которые идут из нашего Новоазовска.

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"Какое там электричество - наше или их, не скажу. Часть - это наше электричество из Бердянска, Энергодара. Такая же ситуация с газом. По меньшей мере, 50 на 50 - наши и российские ресурсы. Но деньги за это собирают оккупанты - к украинским поставщикам это не имеет никакого отношения. Плата к нашим поставщикам не заходит", - подытожил Андрющенко

Деятельность оккупантов в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, ранее на побережье Азова и в села севернее Мариуполя прибыли новые подразделения оккупантов.

Кроме того, преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомления, что студенты должны стать на воинский учет. Таким образом, отметили в горсовете, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев.

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