В многоэтажке сейчас проживает 17 семей.

Российские оккупанты в Мариуполе выживают из собственных квартир 17 семей, поскольку их 14-этажку хотят снести.

Об этом речь идет в сообщении Мариупольского городского совета. "Жители дома по улице Куприна, 77 в отчаянии. Российские оккупанты выселяют их в общежитие, где предлагают койкоместа. А вот новые квартиры, о которых рассказывают пропагандисты, людям сказали "не положено", потому что их получают коллаборанты и пособники оккупантов", - рассказали в горсовете.

На таких условиях мариупольцы отказываются покидать собственное жилье, поэтому их пытаются просто выжить. Оккупанты с 12 апреля отключили дом от водо - и электрообеспечения.

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"Люди вывесили с балконов надписи, чтобы хоть как-то показать, что они здесь живут. В "русском мире" обычные люди не имеют никаких прав, а чувствуют только унижение и издевательства", - отметили в горсовете.

Ситуация в Мариуполе

С начала оккупации россияне планомерно разрушают Мариуполь. В городе сносят многоэтажки, архитектурные памятники, фонтаны. Но параллельно с этим они разворачивают картинку для росТВ, что якобы город возрождается.

Ранее в Мариуполе проживало более 500 тыс. человек, а сейчас там остается не более 100 тыс. жителей. Российские войска уничтожили или повредили 90% жилого фонда Мариуполя.

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