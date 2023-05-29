Некоторые из них занимались демонтажем разрушенных зданий.

Граждане Беларуси помогают российским захватчикам и строят фортификационные сооружения во временно оккупированных Херсонской области и Мариуполе.

"Поскольку жители оккупированной части Украины не хотят работать на захватчиков, россиянам приходится привлекать для инженерных работ гастарбайтеров из Беларуси", - сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, группа граждан Беларуси привлекалась к построению фортификационных сооружений на временно оккупированной территории Херсонской области. Еще одна бригада занималась демонтажем разрушенных зданий во временно оккупированном Мариуполе.

Видео дня

"В связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси, все больше ее граждан едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работу, от которой отказываются местные жители", - пояснили в ЦНС.

Война в Украине - ситуация в Беларуси

Как ранее сообщал УНИАН, Россия снова перебрасывает воинские эшелоны из Беларуси. Прибыло минимум 3 эшелона, один прямо из зоны боевых действий.

Также недавно Российская Федерация передала Беларуси очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что Россия начала перемещать свои ядерные боеприпасы на территорию РБ.

Вас также могут заинтересовать новости: