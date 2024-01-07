Перед Новым годом провели "смертельную" акцию - купи 5 бутылок водки за 1 тысячу рублей.

Перед Новым годом для населения во временно оккупированном городе Мангуш (Донецкая область) провели "смертельную акцию": купи 5 бутылок водки за 1 тысячу рублей (500 грн).

Алкоголь по "привлекательной" цене продавали в магазине приближенного к гауляйтеру Мангуша Бориса Тримы, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Таким образом в городе убили 12 человек. Все они были гражданскими, подчеркнул он. По словам чиновника, захватническая "власть" никак не среагировала на этот случай.

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"Тишина. Все сойдет с рук как всегда. Потому что кошелек гауляйтера нетронут. А люди? Кого они там волнуют?",- акцентировал Андрющенко.

В Мангуше задавили насмерть ребенка - есть версия, что это был военный РФ

Как уже упоминал Андрющенко, настоящими расследованиями касательно противоправных действий РФ в отношении украинцев "новая власть" в оккупированных городах не занимается. Летом в Мангуше насмерть сбили 12-летнюю девочку. По одной из версий, наезд мог совершить военный РФ.

Трагедия произошла 30 июня, сообщал Мариупольский городской совет. Там акцентировали, что это не единичный случай, когда дети и взрослые бесследно "исчезают" из-за оккупантов.

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