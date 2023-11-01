Перемещение техники РФ фиксируют с направления Новоазовска.

Россия начала движение грузовиков с БК в пределах Донецкой области: из Новоазовска по направлениям Мангуш и Никольское.

Об этом 1 ноября сообщил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. Он показал фото и видео движения техники от партизан.

"Грузовики с БК с направления Новоазовска и в направление Мангуша и Никольского", - констатировал чиновник.

По его словам, на территории Мариуполя и района РФ начала усиленно формировать оперативно-тактические склады перед началом зимы.

Еще полгода назад оккупанты опасались накапливать военные ресурсы: теперь они либо расслабились, либо переоценивают собственные возможности защиты, подчеркнул Андрющенко. Он констатировал: "Бавоне быть".

Передислокация сил РФ через Мариуполь

22 октября из Новоазовска и через Никольский район также двинулись колонны техники РФ: партизаны фиксировали передислокацию сил врага в направлении Бердянска, а также по направлениям Розовка/Пологи/Орехов.

26 октября партизанское движение снова "поймало" РФ на передислокации сил и техники по двум направлениям: на север Донецкой области и в сторону Бердянска (Запорожская область).

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