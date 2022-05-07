Автор инсталляции заявил, что президент России как военный преступник имеет лишь два пути.

В центре Киева установили временную скульптурную инсталляцию "Zaстрелись" с посланием президенту России Владимиру Путину.

Автор произведения - скульптор Дмитрий Ив, занимающийся созданием памятников, парковых скульптур и станковых произведений.

"Значит так, путлер! У тебя как у военного преступника есть два пути. Первый - в суд, а второй... Ну, намек ты понял", - прокомментировал художник свое творение в видео, опубликованном на Facebook-странице.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в своем Telegram-канале отметила: "Надеемся, что послушается".

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в центре Киева демонтировали монумент под Аркой дружбы народов. Скульптура в виде двух рабочих стояла там с 1980-х годов.

На Сумщине демонтировали первые монументы, пропагандировавшие русскую идеологию.

А на Житомирщине демонтировали памятник "комсомольцам".

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