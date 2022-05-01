По словам председатель ОВА, единственное российское оружие, которое может быть в Одесской области - это оружие, брошенное оккупантами на поле боя.

В Одессе с памятника пушке на Приморском бульваре убрали табличку "Слава русского оружия".

Об этом в воскресенье, 1 мая, в вечернем видеообращении рассказал начальник Одесской военной администрации Максим Марченко.

"Табличка возле всем известного памятника "Слава вражеского оружия" убрана навсегда. Единственное российское оружие, которое может быть в Одесской области - это оружие, брошенное этими "недовояками" на поле боя, ставшее нашими трофеями", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове на территории мемориального комплекса Холм Славы демонтировали советскую символику. С мемориала сняли советскую звезду и знак "серп и молот". Теперь их передадут музею "Территория террора".

Пушка на Приморском бульваре: что известно

Пушка на Приморском бульваре в Одессе - это памятник, посвященный отражению нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской войны 1854-1855 годов.

Во время бомбардировки Одессы 30 апреля (12 мая) 1854 года возле города сел на мель английский 16-пушечный колесный пароход-фрегат "Тигр". На следующий день его уничтожили огнем своих пушек два других корабля союзников. Пушки "Тигра" вошли в состав вновь созданных береговых батарей Одессы, а одну из них в 1904 году установили как трофей на Приморском бульваре Одессы.

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