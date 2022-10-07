В Лимане минирование территории вдвое больше, чем в Киевской, Черниговской, Сумской областях.

В освобожденном от оккупантов Лимане Донецкой области обнаружено 60 тел погибших, из них на сегодня смогли идентифицировать 31 человека.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, об этом министр Денис Монастырский сказал в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что больше всего поражает почти в каждом городе, куда после деоккупации заходят наши подразделения – это места захоронений.

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"В Лимане мы обнаружили 60 тел погибших, из них на сегодня смогли идентифицировать 31 человека. Этот процесс продолжается", - сказал Монастырский.

Он отметил, что в первые недели под постоянными обстрелами, потому что это по сути передний край обороны, украинские специалисты здесь будут собирать доказательства, а дальше, как это уже есть на Харьковщине, приобщаются международные.

"Таким образом, западная экспертная общественность подтвердит те выводы, к которым пришли наши следователи", - пояснил министр.

Говоря о ситуации в Лимане, Монастырский отметил, что "эмоции людей были непростыми, потому что они прожили много месяцев под оккупацией и не понимали, насколько надолго вернулась украинская власть". При этом он добавил, что сейчас люди получили практически все услуги, в частности, что касается обновления документов, которые были уничтожены или потеряны.

Монастырский отметил, что практически каждый десятый дом в Лимане разрушен до основания, половина домов существенно повреждена, света, тепла в городе нет. "Это большая задача для власти - восстановить", - сказал Монастырский.

По его словам, достаточно серьезный вопрос относительно разминирования территории.

"Загрязненность с точки зрения минной опасности территорий здесь вдвое больше, чем в Киевской, Черниговской, Сумской областях. Пиротехники ГСЧС, которые являются основными в гуманитарном разминировании, и НПУ засвидетельствовали это. Чтобы провести первичное разминирование – это доступы к электросетям, дороги, подступы к жилым домам - понадобится несколько месяцев. Если мы говорим о реках и озерах – это годы", - пояснил министр.

По его словам, есть погибшие среди пиротехников, есть случаи гибели электриков, которые пытались восстановить свет без предварительного разминирования, а также есть жертвы среди гражданских, ведь выйти из своего дома и не наткнуться на мину или растяжку здесь практически невозможно.

Освобождение Лимана от оккупантов: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от российских войск.

При этом президент отметил, что успехи украинских воинов не ограничиваются только освобождением Лимана.

Оккупанты, которые смогли сбежать из Лимана Донецкой области, сейчас строят укрепления в Кременной Луганской области.