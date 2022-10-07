Во вражеском штабе обнаружили анкеты людей, которые решили работать на оккупантов.

Государственное бюро расследований в одном из освобожденных населенных пунктов Донецкой области - под Лиманом, выявило штаб оккупантов со списками пленных и незаконно арестованных людей.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ГБР.

Отмечается, что после освобождения Силами обороны Украины города Лиман Донецкой области работники ГБР начали мероприятия по документированию преступлений, совершенных российскими захватчиками и их пособниками.

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"В населенном пункте Яцковка под Лиманом работники ГБР обнаружили штаб оккупантов. Штаб россияне обустроили в одном из частных домов. В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей. Среди прочего изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на врагов в захваченных предприятиях и организациях", - говорится в сообщении.

Выявленные доказательства будут изучаться ГБР с целью привлечения к ответственности каждого, кто совершил действия против национальной безопасности.

В Бюро отметили, что стабилизационные мероприятия в деокупированном Лимане продолжаются. Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе и в рамках уже открытых уголовных производств, в отношении местных предателей и коллаборантов.

"Следователи продолжают собирать доказательную базу причастности фигурантов к сотрудничеству с оккупантами и проведению подрывной деятельности против государственной целостности и суверенитета Украины. Изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны свидетельства местных жителей о совершении правонарушений", - добавили в ведомстве.

Контрнаступление Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от российских войск.

6 октября в Донецкой ОВА рассказали о ситуации в деоккупированных Святогорской и Лиманской тергромадах. По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, там продолжаются не только стабилизационные мероприятия, но и проводятся работы по восстановлению жизнедеятельности населенных пунктов.

Также 6 октября первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что в деоккупированном Купянске на Харьковщине были обнаружены списки коллаборантов, выполнявших организационно-распорядительные функции оккупационной власти. В списках около 400 человек.

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