Власти РФ хотят создать картинку, будто бы население временно оккупированного полуострова поддерживает российских солдат.

Жителей временно оккупированного Крыма агитируют, а местами и заставляют клеить на транспортные средства символы поддержки войны России против Украины.

Об этом в личном Telegram-канале рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

На полуострове оккупационные власти инициировали акцию "Своих не бросаем". В ее рамках всех крымчан призывают наклеить на автомобили букву "Z" — главный символ полномасштабного вторжения России в Украину. Знак принудительно размещают на гражданском транспорте. Водителям предприятия "Крымтроллейбус", которые отказываются ездить на маркированных троллейбусах, угрожают увольнением. Они также попадают в списки российской полиции и ФСБ, как неблагонадежные личности.

На автобусах частных предприятий символ "Z" отсутствует, так как против него выступают водители-татары. А вот сотрудники бюджетной сферы тоже стали жертвами акции. Их заставляют клеить букву на частные транспортные средства, а контроль за выполнение указания возложен на руководителей.

Такая агитация и пропаганда войны среди мирного населения оккупированных территорий считается грубым нарушением деклараций Генеральной Ассамблеи ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о защите гражданского населения, находящегося на оккупированной территории. Денисова призвала ООН и ОБСЕ учесть эти нарушения прав граждан Украины при дальнейших расследованиях.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за принятие в первом чтении закона, который запрещает использование знаков "Z" и "V", как символику военного вторжения России в Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал другие страны тоже криминализировать "Z" и "V".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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