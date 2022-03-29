"Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города и тысячи убитых украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государства криминализировать использование символа "Z" как способа публично поддержать войну России против Украины.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я призываю все государства криминализировать использование символа "Z" как способа публично поддержать захватническую войну России против Украины", - отметил он.

По словам Кулебы, "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. "Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, на фоне полномасштабного военного вторжения на территорию независимой Украины, правительство Германии вводит уголовную ответственность за использование символа Z на территории Германии.

Представитель министерства внутренних дел федерального правительства заявил журналистам, что это не означает, что в Германии запретят букву в целом.

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