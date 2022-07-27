Он притворялся, что потерял память, чтобы его не раскрыли.

Российский военный из Магнитогорска находясь в госпитале Кривого Рога симулировал "амнезию", чтоб его не раскрыли. Однако искусственный интеллект идентифицировал его личность.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью для "Украинской правды".

"Интересный кейс был, когда мне в Instagram написал человек, волонтер из Кривого Рога. Пишет: "Вот фото, у нас в военном госпитале у бойца провал в памяти, он в каких-то боевых действиях участвовал и ничего не помнит. Можете помочь найти, кто он?" - вспоминает министр.

Для идентификации личности использовали искусственный интеллект. В результате выяснилось, что боец был жителем Магнитогорска, который воевал на стороне российской армии. После этого оккупанта сразу повязали.

Министр добавил, что искусственный интеллект научили также распознавать свежие могилы на спутниковых снимках. Недавно в Севастополе обнаружили 455 могил на военном кладбище.

Как ранее сообщал УНИАН, "боевые" буряты днями сидят на деревьях и притворяются кустами.

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