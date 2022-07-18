Боец рассказал, как россияне маскируются на поле боя.

Командир батальона имени Кульчицкого Национальной гвардии Украины с позывным "Мустанг" описал новый метод маскировки россиян на поле боя и то, как ведут себя русские "боевые" буряты.

Об этом боец рассказал в эфире программы "Ночная стража".

По его словам, "боевые" буряты любят по несколько дней сидеть на деревьях. Кроме того, они притворяются кустами, чтобы разведывать позиции украинских военных.

"Недооценивать врага нельзя", – отметил командир.

Что касается нового метода маскировки россиян, то как отметил боец, его случайно обнаружили по время планового облета вражеских позиций. Оказалось, что оккупанты прячутся под землей под настилом, прикрытым землей.

"Как люком накрываются, и все, их не видно", – рассказал командир.

Ранее сообщалось, что за сутки в Украине уничтожили еще 150 российских оккупантов, и теперь общее число ликвидированных противников составляет 38 450 человек.

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