По его словам, вероятный переговорный процесс нужен России для накопления сил.

Западные СМИ сообщают, что партнеры якобы "давят на Украину" относительно начала мирных переговоров с Россией. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов поясил, почему эти переговоры сейчас невозможны.

В комментарии 24 канала Данилов заявил, что переговоры якобы о мире нужны прежде всего России, чтобы накопить силы для новой фазы войны.

"Россия очень хочет подписать мирные соглашения в пользу своей страны для того, чтобы накопить силы и перейти к следующей фазе войны", - подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО также, что согласно указу Владимира Зеленского от 22 декабря 2021 года только президент, премьер и глава МИД могут официально представлять позицию Украины на внешнеполитической арене. Всех остальных этот указ обязывал письменно согласовывать свою деятельность с МИД. Об этом указе он упомянул комментируя заявления отдельных экс-чиновников, которые пытаются от имени Украины создавать впечатление заинтересованности в этих переговорах.

Переговоры с Россией - детали

Ранее СМИ сообщали, что представители Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Отмечалось, что Украина, вероятно, будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные и срочные дискуссии о мирных переговорах.

В Государственном департаменте США заявили, что не знают о ведении разговоров с Украиной по любым мирным переговорам с Россией и подчеркнули, что любые переговоры-это дело Украины.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы выходят из необходимости полного вывода российских войск с суверенной территории Украины.

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