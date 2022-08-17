По словам Власенко, представители Красного Креста посещали пленных "с обеих сторон" и "несоответствие правилам" якобы наблюдалось в обоих случаях.

В Международном комитете Красного Креста заявили, что данные о визите в места содержания военнопленных являются конфиденциальными, а визит в Еленовку не отвечал требованиям МККК.

Такое заявление сделал спикер международного комитета Красного Креста Александр Власенко в эфире Радио Свобода.

"Все, что касается посещения военнопленных... Происходит такой конфиденциальный диалог со сторонами. Наша цель не вынести в публичную плоскость определенные проблемы, которые есть, а добиться возможности посещать людей", – сказал Власенко.

По словам Власенко, представители Красного Креста посещали пленных "с обеих сторон" и "несоответствие правилам" якобы наблюдалась в обоих случаях.

"Эти визиты есть, у нас есть визиты с обеих сторон. Конечно, мы хотели бы видеть всех. Мы не видим всех военнопленных ни с одной из сторон. И мы, конечно, хотели бы иметь больше таких визитов. Но что есть, то есть. Даже такие визиты не по нашим правилам лучше, чем вообще не видеть этих людей", – добавил он.

По словам Власенко, Красный Крест не имеет других инструментов, чем апелляции к международному праву, в том числе Третьей Женевской конвенции.

"То есть если мы видим нарушения, мы их фиксируем. Но первый шаг – это обсуждение нарушений именно с руководством того заведения, где эти нарушения происходят. Если этот диалог не дает результатов – это высшая ступень... Наша цель не в том, чтобы предотвратить. То, что произошло, уже произошло, нам важно, чтобы это не повторялось в будущем, то есть у нас не о наказании, а о превентивную деятельность, чтобы эти нарушения не происходили", - подчеркнул он.

Власенко прокомментировал критику со стороны членов семей пленных из "Азовстали" относительно отсутствия коммуникации с Красным Крестом в отношении их родных. По его словам, представители организации зарегистрировали большинство из тех, кого вывели с завода в Мариуполе в мае, после чего связались с их родственниками. У некоторых из этих пленных была возможность потом связаться с родными, у некоторых нет", - добавил он.

"Всем, кого мы зарегистрировали, мы дали связь родственникам, что мы их зарегистрировали. А дальше следующая уже связь с родственниками – у нас есть визит, по результатам этого визита мы можем связаться и рассказать, что мы видели", – сказал представитель МККК.

Убийство пленных защитников "Азовстали":

В ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом, с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Оленевке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством - спонсором терроризма.

3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о запуске миссии по установлению фактов об убийстве украинских военнопленных в Еленовке.

4 августа в Красном Кресте сделали циничное заявление относительно судьбы защитников "Азовстали".

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