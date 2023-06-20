В результате атаки жертв и пострадавших нет.

Российские оккупанты атаковали Киевскую область иранскими дронами в несколько волн. Воздушная тревога длилась более 4 часов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. "По оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки. "К счастью, жертв и пострадавших нет", - уточнил он.

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Глава ОВА отметил, что этой ночью на Киевщине, как и во время предыдущих атак россиян, активно работала ПВО.

Он добавил, что оперативные службы продолжают работу на местах, а информация о повреждениях будет обновляться. "Людям, чьи дома пострадали в результате атаки, будет оказана необходимая помощь", - подытожил он.

Ночная атака оккупантов

Ночью российские оккупанты ударили по Украине дронами, а также ракетами "Искандер-М" и С-300. Прилеты зафиксированы во Львове и Запорожской области.

А над Киевом работала ПВО, которой удалось сбить 20 БПЛА иранского производства. Пока информации о пострадавших нет.

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