"Традиционная" ночная атака дронами-камикадзе была направлена в основном на Киевскую область, тогда как баллистические ракеты враг направил на юг Украины.

Сегодняшняя атака по Украине буда комбинированная: оккупанты одновременно применили баллистические ракеты и БПЛА. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ночью была, к сожалению, традиционная атака на север и юг Украины. Россия нанесла удары 35 дронами-камикадзе, 32 из которых уничтожили силы ПВО. Основным направлением атаки все же была Киевщина, именно там было уничтожено большинство БПЛА-более 20. Кроме того, враг сегодня применил баллистические ракеты, в частности "Искандер-М" и С-300, собственно, это произошло в Запорожье. Убытки уточняются", - сообщил Игнат.

Он отметил, что дроны "разлетелись" по многим регионам, и есть попадания во Львовщине. Враг пытается обойти противовоздушную оборону, прокладывая заранее маршруты.

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Утренняя атака 20 июня - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 20 июня 2023 года во многих областях Украины прозвучала воздушная тревога. В воздушных силах впоследствии сообщили, что враг направил на нашу страну 35 дронов-камикадзе Shahed, 32 из которых удалось уничтожить.

В результате этой атаки было попадание в объект инфраструктуры во Львове, а также в хозяйство в Запорожской области.

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