Часть арсенала уничтожена, а боеприпасы, пригодные к использованию, полицейские передали украинским военным.

В Киевской области возле Ворзеля найден арсенал оружия, брошенного врагом.

Об этом сообщает в Telegram Национальная полиция Украины.

В сообщении сказано, что, отрабатывая деокупированные территории, работники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ нашли возле Ворзеля брошенное врагом оружие.

"Под деревянными балками блиндажа оккупантов правоохранители обнаружили патроны калибра 5,45 и 7,62, более 30 выстрелов ВОГ-17, 4 корпуса ручной осколочной и наступательной гранаты типа РГМ, взрыватели типа УДО, выстрел к РПГ-7, дымовую ручную гранату, ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, пластину активной брони и стартовый реактивный двигатель", - отмечают в полиции.

В сообщении сказано, что в связи с термическим и механическим повреждениями обнаруженных вещей взрывотехникам пришлось уничтожить часть арсенала, а боеприпасы, пригодные к использованию, полицейские передали украинским военным.

Война в Украине и российские боеприпасы:

13 июня в Харьковской области были уничтожены штаб, склад с боеприпасами и техникой оккупантов.

15 июня 2022 года Вооруженные силы Украины ударили по вражескому складу боеприпасов и центру ремонта военной техники в Новой Каховке.

15 июня за день львовские десантники взорвали 9 единиц техники и вражеский склад с боеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: