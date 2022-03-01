Ограничения на передвижения вводятся с 20:00 до 7:00.

Комендантский час на территории Киевской области будет действовать с 1 до 2 марта. Ограничения на передвижения вводятся с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу

"По всей Киевской области с 1 по 2 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", - говорится в сообщении.

По его словам, украинские военные продолжают оборонять Киевскую область, а на некоторых направлениях идут тяжелые бои.

"Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Он необходим в первую очередь для безопасности жителей региона", - отметил Кулеба