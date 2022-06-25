Киевлянин незаконно переправлял из зоны боевых действий огнестрельное оружие и боеприпасы.

В Киеве разоблачен мужчина, который в собственной квартире хранил артснаряды, минометные мины и другие боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, в правоохранительные органы поступила информация о том, что житель столицы незаконно переправлял из зоны боевых действий незарегистрированное огнестрельное оружие, РПГ, гранаты и боеприпасы.

Указанное оружие и средства поражения злоумышленник перевозил на собственном автомобиле, а также хранил по месту проживания в многоквартирном доме, подвергая опасности других людей.

В ходе проведения санкционированных и неотложных обысков по адресу проживания, в гаражных помещениях, а также в авто указанного лица правоохранители изъяли 3 пушечные снаряды 152 мм, 6 снарядных запалов с таймером, 3 обычных снарядных запалов, минометные мины, 4 ручных гранаты РГД-5, боеприпасы.

Против мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее украинская авиация уничтожила склад боеприпасов РФ и 30 единиц вражеской брони.

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