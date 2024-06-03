Командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, как рыли ходы и возводили оборонительные рубежи на улице Алматинской в 2022 году.

В Киеве в начале широкомасштабного вторжения готовились к уличным боям по "чеченскому сценарию". Об этом рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в интервью Армия TV.

Он напомнил, что история подразделения начиналась со 112-й бригады - формирования Сил территориальной обороны Украины в городе Киеве.

"Сначала было литовище "Чайка", выполнение задач отдельным группами из числа подразделения на Житомирском направлении. Затем оттянули нас на ДВРЗ и мы готовились к обороне на улице Алматинской, на входе в город. И там мы сделали все по "чеченскому сценарию". Благодаря тому, что есть боевой опыт 2014 года и благодаря тому, что есть интернет и можно было посмотреть, мы подкопали дома, сделали проходы в промке. То есть мы готовились встречать их на улице Алматинской", - отметил Федоренко.

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По его словам, тогда удалось сделать очень хорошую линию обороны.

"На то время мы образцово-показательно это сделали потому, что не было до последнего понятно, удастся врага отогнать или не удастся", - сказал Федоренко.

После Киева подразделение перебросили защищать Харьковскую область.

Битва за Киев - детали

Как сообщал УНИАН, битва за Киев - одна из ключевых битв в ходе российского вторжения в Украину в 2022 году. Наступление российских сил на Киев происходило с северо-западного направления, со стороны Чернобыльской зоны отчуждения и Беларуси. Однако российские войска потерпели поражение и были вынуждены отступить из Киевской области.

Политический эксперт Алексей Голобуцкий писал, что прорыв оккупантов на Киев в 2022 году захлебнулся, в частности, благодаря идее создания естественной линии обороны вокруг города. Линия до сих пор защищает столицу. Идея ее создания принадлежит киевлянину Александру "Тихоходу" Дмитриеву, отметил Голобуцкий. "Тихоход" имеет несколько образований, работал программистом. Он - автор проекта "Глаза", который был запущен еще в начале войны и объединил тысячи военных БПлА в единую систему для совместного использования в интересах Сил обороны, сообщает эксперт.

Дмитриев рассказывал, что до войны вместе с друзьями делали "покатухи" на внедорожниках на Ирпене во время паводка. Поэтому, когда захватчики пошли на Киев, он придумал поднять воду в реке, чтобы никакая российская техника не смогла преодолеть этот водный рубеж. Операцию согласовал Александр Сырский, который в то время был командующим Сухопутными войсками и, в частности, отвечал за оборону Киева. Реализовать задуманное удалось лишь со второй попытки. Тогда вражеская техника застряла в болотах. Там ее накрывала огнем украинская пехота и артиллерия. Если бы прорыв оказался удачным, через несколько часов российская техника въехала бы на площадь Шевченко, а дальше быстро продвинулась бы вглубь Киева. Но благодаря героизму воинов, а также - украинской изобретательности и настойчивости планы россиян были сорваны.

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