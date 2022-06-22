Военный отметил, что для врага Киев остается и будет оставаться главной целью его захватнических мечтаний.

Вероятность попыток формирования новых ударных группировок оккупантов на Киевском и Черниговском направлениях исключать нельзя, но большей угрозой является ракетные обстрелы столицы.

Об этом заявил командующий группировки сил и средств обороны города Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Укринформу"

"На сегодня безопасность Киева, Киевской области и всей Украины обеспечивается вдоль линии соприкосновения на Харьковщине, Луганщине, Донбассе, Херсонщине. Для врага Киев остается и будет оставаться главной целью его захватнических мечтаний. Он никогда не откажется от этого", - отметил он.

Павлюк подчеркнул, что об этом следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет мероприятий "тотальной мобилизации" резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще много на базах хранения в РФ.

Но при этом Павлюк отметил, что учитывая состояние и положение войск противника внезапно или в сжатые сроки это осуществить невозможно.

Также военный подчеркнул, что несмотря на большие потери российской армии в живой силе, вооружении и военной технике, "агрессор все еще имеет значительный человеческий и технический ресурс".

Вместе с тем, в случае успеха противника в Восточной операционной зоне, значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на Киевское направление и задействована в формировании новой ударной группировки. Следовательно, опасность повторного наступления на Киев остается.

В то же время, по мнению командующего, на сегодня более вероятной является угроза ракетных ударов по Киеву. Павлюк в очередной раз призвал всех киевлян и гостей столицы не терять бдительность и вовремя реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Сейчас более реальной угрозой для нашей столицы является нанесение противником ракетных ударов по критическим объектам государственного управления, военной и гражданской инфраструктуры", - сказал он.

Военный также добавил, что вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется, однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует".

Как сообщал УНИАН, в Киеве все еще остаются парки и скверы, куда пока ходить опасно.

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