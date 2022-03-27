Это позволит жителям Левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до центрального вокзала.

"Укрзализныця" запускает для киевлян полноценный кольцевой маршрут городской электрички, таким образом расширив недавно возобновленный маршрут "Дарница – Святошин", соединивший левый и правый берег столицы.

Об этом говорится в сообщении УЗ в Telegram.

"Укрзализныця" реагирует на популярность шаттла "Дарница – Святошин" и продлевает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева. Это позволит жителям Левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до центрального вокзала. Кроме того, электричка будет проходить Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта сейчас затруднено", – говорится в сообщении.

Расписание движения городской электрички в Киеве

Поезда с Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться каждый час с 06:10, последний рейс в 18:10.

Поезда с Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться каждый час, начиная с 06:15, последний рейс в 18:15.

Последние рейсы в обоих направлениях будут следовать до станции Святошин.

Полный перечень остановок электропоезда выглядит так: Дарница (платформа городской электрички), платформа Левый Берег (Березняки), Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (платформа Северная, за ТЦ "Полесье"), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка, Святошин, Рубежовский (парк Нивки), Сырец, Вышгородская, Зенит (просп. Бандеры), Почайна, Троещина-2 (Русановские сады), Троещина, Киев-Днепровский, Левобережная (возле метро) и возвращение на Дарницу.

Скорость движения поездов будет ограниченной из соображений безопасности, впрочем добраться, например, до вокзала с Березняков можно всего за 21 минуту, отмечают в "Укрзализныце"

Стоимость проезда остается фиксированной: 15 грн, билеты можно приобрести непосредственно на борту электрички или в чат-боте "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, Киев постепенно возвращается к жизни. В частности, 28 марта в столице возобновляется образовательный процесс.

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