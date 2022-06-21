Он подчеркнул, что пока у оккупантов нет значительных успехов на Донбассе, Киеву ничего не грозит.

Российские войска могут попробовать снова захватить Киев, но только в случае их успешных действий в восточных областях Украины.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

Он пояснил, что подразумевает под "большим успехом на востоке".

"Это означает, что они не просто там заставили нас отойти от Северодонецка и Лисичанска, а окружили и разгромили группировку в несколько десятков тысяч наших войск. Что абсолютно нереально по соотношению сил сторон, по начертанию, по их умению воевать, господи прости, и по нашим способностям. Нереально", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что пока у оккупантов нет значительных успехов на Донбассе, Киеву ничего не грозит.

"Могут бить ракетами, но наступления наземного – нет", – считает Арестович.

Арестович вспомнил, что в первые недели войны, учитывая то, какие силы российское руководство направило в Киев, был уверен, что столица не устоит.

"Дней 15-20 я был уверен, что Киев упадет, не устоит. Самый благоприятный сценарий, который я видел, - это полностью захваченный Левый берег, мы разрушили мосты и держим оборону по Печерским холмам, и где-то тяжелые бои идут в районе Шулявки и КПИ. Думал, что эту застройку мы удержим. То есть от Киева останется только центр, в котором мы будем держать тяжелую оборону", – сказал Арестович.

Ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, существует ли угроза наступления на Киев из Беларуси. Эксперт считает, что столица может оказаться под новым ударом, однако оккупанты не будут иметь успеха.

Ранее УНИАН писал, что Россия пополнила запасы ракет "Калибр" для ударов по Украине с кораблей.

11 июня военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что корабли РФ готовятся к ленд-лизу и предупредил о новые удары по Киеву.

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