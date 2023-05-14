Все БПЛА, которые двигались в направлении столицы были уничтожены на дальних подступах.

Российские оккупанты провели седьмую воздушную атаку на Киев с начала мая. По предварительной информации, к полуночи они запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики.

Об этом речь идет в сообщении Киевской городской военной администрации (КГВА). В КГВА отметили, что, вероятно, это было сделано для выявления позиций украинской ПВО.

"Все БПЛА, которые двигались в направлении Киева были уничтожены на дальних подступах", - уточняется в сообщении.

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Кроме этого в КГВА добавили, что после полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой предположительно крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков с Каспийского направления, но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет зафиксировано не было.

"По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет", - подытожили в КГВА.

Воздушная тревога 14 мая

В Украине ночью объявлялась масштабная воздушная тревога. Российские оккупационные войска наносили удары по украинским городам, во многих областях работала противовоздушная оборона. В Тернополе зафиксирован "прилет" в промзону.

В последнее время оккупанты почти каждую ночь атакуют территорию Украины дронами-камикадзе. Так, 13 мая был "прилет" в Хмельницкой области. Тогда ранение получил 21 человек.

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