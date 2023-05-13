Утром россияне ударили по одному из объектов критической инфраструктуры области.

В настоящее время известно о 21 раненном в результате атаки российского беспилотника на объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области.

Об этом в видеообращении сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Он напомнил, что рано утром российские оккупанты нанесли удар по области, попав ударным дроном по одному из объектов критической инфраструктуры, который расположен за пределами населенных пунктов.

"Однако по состоянию на сейчас имеем 21-но пострадавшее лицо. Двое из них госпитализированы, другим оказана медицинская помощь, они переведены на амбулаторное лечение", - отметил глава ОВА.

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По его словам, в окрестных населенных пунктах мощными взрывными волнами повреждены гражданские объекты: учебные, медицинские и культурные учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома. Там выбиты окна, двери, повреждены крыши.

Сейчас специалисты оценивают масштабы нанесенного ущерба и готовятся к восстановлению поврежденного имущества.

Удар по Хмельницкой области

Рано утром 13 мая россияне совершили атаку дронами на Хмельнитчину. Оккупанты ударили беспилотником по одному из объектов критической инфраструктуры области. Ранее сообщалось о 11 раненых и значительных повреждениях гражданской инфраструктуры.

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