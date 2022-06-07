Лукашенко боится, что Путин отстранит его от власти, поэтому может напасть на Украину.

Единственная причина, по которой самопровозглашенный лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко может отдать приказ вторгнуться в Украину — это боязнь потерять "трон". Диктатор опасается, что президент РФ Владимир Путин отстранит его от власти. Сейчас узурпатор держится за КГБ РБ, так как эта структура относительно свободна от российского влияния. Внутри КГБ даже начались чистки от пророссийских офицеров.

Такой информацией поделился военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

По его словам, Лукашенка пугает только отстранение от власти: "Это почти единственный аргумент, который есть на сегодняшний день у Путина, кроме физической ликвидации. Поэтому Лукашенко ищет консенсус с обществом, народным ополчением, мол, "если вы меня защитите, я гарантирую, что мы не вступим в войну с Украиной".

Сейчас в КГБ Беларуси начались чистки среди офицеров среднего и нижнего звена. Пророссийски настроенных силовиков увольняют под лозунгом "дорогу молодым".

"На самом деле в окружении Лукашенко мало лояльных к России силовиков. Его КГБ более независимо, поэтому он за него и держится", — добавил Жданов.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, риски нападения Беларуси на нашу страну сейчас минимальны. Об этом утверждают украинские эксперты и аналитики, но военные готовятся и к самому худшему сценарию.

А в РБ тем временем планируют увеличить численность армии до 80 тысяч. Новые подразделения будут укомплектованы за счет техники и вооружения, которые находятся на хранении.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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