Украинская власть готова к различным сценариям.

Президент Владимир Зеленский оценил возможность повторного вторжения российских военных в Украину через Беларусь. Официальный Киев готовится к разным сценариям.

Об этом глава украинского государства рассказал журналистам.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", - заявил Зеленский.

Нападение на Украину из Беларуси - что известно

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил Специальных Операций на границе с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах.

24 мая Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование, потому что испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило.

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