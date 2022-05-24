Это первые поступления в бюджет от налога на Google.

Сервис OnlyFans впервые перевел средства в государственный бюджет Украины - 305 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен).

Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Первые поступления в бюджет от налога на Google: сайт OnlyFans – 305 тыс. долл. Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей победы. Ожидаем следующие", – написал нардеп.

Популяризированная секс-работниками платформа из Великобритании, которая преимущественно используется создателями контента для взрослых, позволяет подписчикам получать контент от создателей за ежемесячный членский взнос. 20% заработка идет платформе.

В июне 2021 года Верховная Рада приняла законом о "налоге на Google", который, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Как писал УНИАН, ранее платформа OnlyFans окончательно избавилась от российских пользователей. Их счета отключены, выплат нет.

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