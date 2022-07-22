Последние опросы общественного мнения показывают, что на выборах 25 сентября "Братья Италии" получат почти 23% голосов.

После пяти месяцев полномасштабного вторжения России в Украину итальянские правые обещают продолжать поставки оружия Украине в случае победы на выборах.

Об этом заявила глава партии "Братья Италии" Джорджия Мелони, сообщает "Европейская правда".

Ультраправые "Братья Италии" во главе с Джорджией Мелони были одной из немногих итальянских партий, поддержавших решение премьер-министра Марио Драги поставлять оружие в Украину, даже несмотря на то, что они были в оппозиции к его правительству.

"Мы всегда защищали и поддерживали украинское дело не только потому, что мы верим в это дело, но также потому, что Италия не может рисковать быть слабым звеном в западном альянсе", - сказала Мелони.

Мелони отметила, что на карту поставлена ​​не только текущая война. "Украина является вершиной айсберга в гораздо более широком конфликте, который направлен на перестройку мирового порядка", - сказала она.

Консервативный блок еще не составил манифест, и непонятно, поддержат ли Forza Italia и "Лига" бескомпромиссную проукраинскую позицию Мелони.

Последние опросы общественного мнения показывают, что на выборах 25 сентября "Братья Италии" получат почти 23% голосов, "Лига" - 14,4%, а Forza Italia - 8,4%.

Отставка Марио Драги:

Напомним, с ноября 2011 по октябрь 2019 года Марио Драги был главой Европейского центрального банка.

3 февраля 2021 года президент Италии Серджо Маттарелла в разгар правительственного кризиса после отставки премьер-министра Джузеппе Конте поручил Драги формирование нового кабинета. Его правительство было приведено к присяге 13 февраля.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку.

Он заявил, что "больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания", поэтому он не видит больше условий для работы своего кабинета.

Президент Серджо Маттарелла отклонил отставку. Согласно его решению, парламент Италии должен был провести голосование, и показать, если у правительства Драги поддержка большинства депутатов.

20 июля Сенат Италии выразил вотум доверия нынешнему премьер-министру Марио Драги. Политика поддержали 95 сенаторов.

Против Драги выступили 38 были сенаторов. При этом в голосовании приняли участие 133 из 315 депутатов Сената.

21 июля 2022 года президент Италии распустил парламент после того, как премьер Марио Драги ушел в отставку.

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