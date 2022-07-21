Таким образом в стране будут назначены досрочные парламентские выборы, которые вероятно состоятся в конце сентября.

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент, открыв путь к досрочным выборам после того, как премьер-министр Марио Драги ушел в отставку после развала его правительства национального единства.

Об этом сообщает Reuters.

Маттарелла сказал, что выборы должны состояться в течение 70 дней, оставляя правительству определить точную дату, которая, вероятно, будет назначена на конец сентября.

"Период, который мы переживаем, не позволяет остановить действия (правительства), необходимые для противодействия экономическому и социальному кризису и растущей инфляции", — сказал президент в коротком обращении.

Отмечается, что Драги, возглавлявший широкую коалицию в течение почти 18 месяцев, подал в отставку и его попросили остаться на посту исполняющего обязанности.

Утром ВВС сообщило, что премьер-министр Италии Драги формально покинул свой пост. Его отставку принял президент страны, заявивший, что Драги временно останется во главе правительства как исполняющий обязанности премьера.

Отставка Марио Драги: что стоит знать

Напомним, с ноября 2011 по октябрь 2019 года Марио Драги был главой Европейского центрального банка.

3 февраля 2021 года президент Италии Серджо Маттарелла в разгар правительственного кризиса после отставки премьер-министра Джузеппе Конте поручил Драги формирование нового кабинета. Его правительство было приведено к присяге 13 февраля.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку.

Он заявил, что "больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания", поэтому он не видит больше условий для работы своего кабинета.

Президент Серджо Маттарелла отклонил отставку. Согласно его решению, парламент Италии должен был провести голосование, и показать, если у правительства Драги поддержка большинства депутатов.

20 июля Сенат Италии выразил вотум доверия нынешнему премьер-министру Марио Драги. Политика поддержали 95 сенаторов.

Против Драги выступили 38 были сенаторов. При этом в голосовании приняли участие 133 из 315 депутатов Сената.

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