Бурный поток с боеприпасами, мусором и обломками конструкций течением распространяется по зоне затопления на левом берегу Днепра, отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

На левом берегу Днепра Херсонской области стремительное течение уничтожает вражеские склады боеприпасов, а также размывает опасные мины вместе с мусором и конструкциями укреплений по зоне затопления.

Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире украинского марафона, комментируя последствия российского экоцида, совершенного против Каховской ГЭС.

"Левый берег, который географически ниже, очень мощно залит и взбудоражен вот этими потоками. А перед этим российские оккупационные войска выстраивали там несколько полос обороны. В том числе и минно-взрывные заграждения, которые состояли из нескольких рядов заминирований: и противотанковыми, и противодесантными, и противопехотными минами", - отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь указала, что на данный момент в этой полосе затопило от 5 до 15 км территорий. Там также находились полевые склады боестолкновения россиян: "Все это в бурном потоке вместе с мусором, обломками конструкций, другими бытовыми предметами, все это сейчас разнесено по зоне затопления и, соответственно, оно может нести опасность к тем берегам, куда прибивается", - подчеркнула Гуменюк.

В Херсонской области площадь затопления постепенно уменьшается

Напомним, что после подрыва оккупантами Каховской ГЭС в ночь на 6 июня часть территорий Херсонской области (особенно левый берег) подтопило. Однако по данным ОВА, по состоянию на вечер 10 июня уровень воды постепенно спадает: площадь затопления уменьшилась почти вдвое.

По данным Александра Прокудина, средний уровень подтопления составляет 4,46 м. По сравнению с утренними данными, вода ушла примерно на 27 см.

Вместе с тем подтопление фиксировалось в отношении 3 тыс. 784 жилых домов в 32 населенных пунктах.

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