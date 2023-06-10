На левобережье ситуация критическая, оккупанты не проводят эвакуацию.

На правобережье Херсонщины постепенно спадает уровень воды. В частности, площадь затопления уменьшилась почти в два раза. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, по сравнению с утром средний уровень подтопления уменьшился на 27 см и составляет 4,45 м.

"Площадь затопленных территорий уменьшилась практически в два раза. Вода отошла из Николаевки, Львовского и Ольгиевки Бериславского района. Подтопленными на правобережье остаются 32 населенных пункта. Под водой 3 тыс. 784 жилых домов", - рассказал он.

По словам Прокудина, эвакуация населения продолжается, несмотря на вражеские обстрелы, из-за которых сегодня были ранены два волонтера.

Всего было эвакуировано 2 тыс. 699 человек, из которых 178 детей и 67 маломобильных человек. "На временно оккупированном левом берегу ситуация остается критической", - подчеркнул глава ОВА.

Он уточнил, что сейчас там затоплено 14 населенных пунктов, а эвакуацию оккупационные власти не проводят. "Россия действует по векам отработанному сценарию по уничтожению украинцев", - добавил Прокудин.

Подрыв Каховской ГЭС - главное

Как известно, после разрушения дамбы российские оккупанты вообще не проводили эвакуацию местного населения из временно захваченных населенных пунктов.

Люди были вынуждены сидеть на крышах своих домов и ожидать помощи. Из некоторых населенных пунктов, которые все еще находятся под контролем оккупантов, людей все же удалось спасти и вывезти украинским военным.

Впоследствии российские захватчики заявили, что эвакуироваться могут только те местные, которые имеют российские паспорта.

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