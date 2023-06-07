Люди на оккупированной части Херсонщины молят о помощи.

В оккупированных Олешках захватчики до сих пор не смогли начать полноценную эвакуацию населения из зоны подтопления. Хуже того - оккупанты не пускают волонтеров, которые могли бы вывезти людей самостоятельно. Об этом рассказала жительница города Олешки по имени Виктория, ее письмо обнародовал журналист Александр Цаплиенко.

По словам женщины, по состоянию на 7.20 центр города еще был сухим, потому что это самая высокая точка города. Но на окраинах уровень воды достигает более 3 метров.

"Выездов из города нет. Пишут, что течение большое, на резиновых лодках опасно. Люди пытаются как-то организоваться для помощи другим, но нет плавсредств. Также асвабадители не пропускают людей. Также пишут в группах, что не пропускают людей на авто, которые вчера самостоятельно выехали в Раденск, Копани", – пишет Виктория.

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Женщина умоляет о помощи и жалуется, что ее родители до сих пор находятся в полузатопленном городе.

"У людей уже какой-то фатализм – будь что будет", - говорится в письме.

Подтопления на Херсонщине - текущая ситуация

Областные власти предупреждают, что в течение ближайших суток уровень воды в Днепре на Херсонщине увеличится еще на метр. Сейчас затопленными являются более 1,8 тысячи домов в ряде населенных пунктов Правобережья. Все экстренные и коммунальные службы региона задействованы в эвакуации людей и минимизации последствий наводнения.

Одновременно на оккупированном левом берегу ситуация катастрофическая. Поскольку этот берег Днепра ниже, там масштаб наводнения значительно больше. Но помощи от оккупантов население фактически не получает. Волонтеры с правого берега на собственный страх плывут лодками на левый берег и спасают тамошних жителей.

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