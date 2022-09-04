В Харьковской области из-за российских обстрелов погибла женщина, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.
"В воскресенье враг продолжил терроризировать мирное население Харьковской области. В результате обстрелов в селе Одноробовка Золочевской громады погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в дом местной жительницы", - рассказали в ОВА.
Кроме того, в Изюмском районе из-за обстрелов поселка Андреевка были ранены 3 гражданских - их госпитализировали в лечебные учреждения Харьковской области.
Ситуация в Харькове:
По состоянию на утро 4 сентября 2022 года в Харькове был крупный пожар от ракетного попадания в ресторанный комплекс. "Все его застройки были построены из древесины, поэтому сразу после взрыва возник пожар, который охватил почти всю территорию комплекса. Горели 2 основных здания и летний павильон на общей площади 2200 кв. м.", - отмечают в ГСЧС.
Удар по Харькову ночью был совершен, предварительно, из территории Белгородской области РФ.
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