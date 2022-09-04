Оккупанты выпустили ракету С-300.

Удар по Харькову ночью был совершено, предварительно, из территории Белгородской области РФ.

Об этом речь идет в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 4 сентября около 00:10 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Ракета попала на территорию ресторанного комплекса, что привело к его полному разрушению. Пожар охватил территорию почти всего комплекса. Произошло возгорание основных зданий и летней площадки общей площадью 2200 квадратных метров.

Видео дня

"Предварительно, оккупанты выпустили ракету С – 300 с территории Белгородской области РФ", – проинформировала прокуратура.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в Харькове сейчас еще продолжается тушение крупного пожара от ракетного попадания в ресторанный комплекс. "Все его застройки были построены из древесины, поэтому сразу после взрыва возник пожар, который охватил почти всю территорию комплекса. Горели 2 основных здания и летний павильон на общей площади 2200 кв. м.", - отмечают в ГСЧС.

Основная задача спасателей заключалась в исключении дальнейшего распространения огня на соседние застройки и лесной массив. В 02:47 им удалось локализовать пожар. Сейчас продолжаются работы по его окончательной ликвидации.

Вас также могут заинтересовать новости: