Находитесь в безопасных местах.

Этой ночью Украина под очередной массированной российской атакой. В Харькове раздаются громкие взрывы, в городе возникли перебои со светом.

В 04:33 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что город под обстрелом. Уже позже он написал, что прозвучало уже около 15 взрывов. "В городе проблемы со светом - враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых "прилетов". Призываю всех быть осторожными - враг может продолжать обстрелы", - отметил городской голова.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщает о попадании в объекты критической инфраструктуры. Он просит не покидать укрытия, поскольку опасность еще не миновала.

Видео дня

Информация обновляется...

Обновлено в 05:15: Харьков продолжают обстреливать. Из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт - перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута, сообщил Терехов.

Обновлено в 05:10: Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики, город фактически полностью без света, пишет Синегубов.

Ночная массированная атака на Украину:

Вечером Силы обороны юга предупреждали, что захватчики впервые за месяц вывели в Черное море подводные ракетоносители, суммарный залп "Калибров" - до восьми ракет.

Уже ночью стало известно о взлете российских бомбардировщиков. Кроме того, Украину массированно атаковали беспилотными летательными аппаратами. О первых пусках ракет стало известно после 03:30.

Вас также могут заинтересовать новости: