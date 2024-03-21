Размещение войск Франции может создать прецедент и облегчить другим странам последовать их примеру.

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину все же может оказаться первым домино официального военного присутствия НАТО в раздираемой войной стране, сказано в материале Newsweek.

Николя Тензер, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и автор книги "Нотр Герр", рассказал, что поворот Макрона "очень искренен".

"На мой взгляд, он очень четко заявил, что красных линий больше быть не может. Сейчас абсолютно нет никаких табу", - добавил Тензер.

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Иван Ступак, бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ), а ныне советник комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил, что не ожидает присутствия французских войск на фронте.

"Я абсолютно уверен, что французские солдаты в случае развертывания не будут принимать участие в боевых действиях", - пояснил он. Скорее, французские войска могут быть развернуты в напряженных приграничных районах с Беларусью и прокремлевским регионом Приднестровья.

"Французские солдаты были бы очень полезны в качестве пограничников. В этом случае украинский генеральный штаб мог бы высвободить какое-то количество украинских военных с линии границы и перебросить их на передовую, а также некоторую технику", - сказал Ступак.

Ступак считает, что французские войска, развернутые в стране, смогут получить столь необходимый опыт.

"Теперь у французских солдат нет военного опыта, я имею в виду реальный опыт ведения современной войны", - сказал он. "Но к этому моменту у них будет опыт работы с настоящими траншеями, с настоящими дронами над головами, настоящими минными полями, настоящими металлическими ежами, колючей проволокой и так далее".

Будут приветствоваться бригады по ремонту оружия, эксперты-консультанты и другой персонал логистической поддержки, добавил Ступак.

"Нам очень нужны специалисты в таких областях", - сказал он. Но тренировочные миссии будут менее ценными, утверждает Ступак. "Чему вы могли бы научить украинских солдат, которые воюют больше двух лет?"

Размещение французских или любых других союзных войск НАТО вдоль линии фронта может привести к прямой конфронтации с российскими войсками. Даже в ключевых городах, расположенных вблизи линии фронта, таких как Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон и Одесса, опасность российской артиллерии и ракетных ударов остается постоянной.

Риск, предположил Ступак, не будет оправданным. "Представьте себе, что какое-то количество французских солдат погибло", - сказал он. "Что дальше? Объявит ли президент Франции войну России? Нет. Активируют ли они статью 5? Нет. Пошлет ли президент Макрон новую партию французских солдат взамен погибших? Нет".

Тем не менее, размещение войск Франции может создать прецедент и облегчить другим странам последовать их примеру. "Это может быть первое домино", - сказал Ступак.

Любая французская военная группировка также могла бы служить прикрытием для развертывания офицеров разведки и подразделений специального назначения с меньшим риском. "Вам не нужны несколько сотен офицеров разведки", - сказал Ступак. "Дюжины более чем достаточно".

Тензер заявил, что Париж вряд ли будет действовать в одиночку.

"Должно быть четыре, пять или шесть других стран, которые имеют такую же миссию", - сказал он. Среди нынешних наиболее вероятных кандидатов будут страны Балтии, Польша, Чехия и, возможно, некоторые страны Северной Европы.

Тензер предложил пять вариантов. Первый будет выполнять функции поддержки и консультирования. Вторая будет официальной миссией, призванной помочь определить цели для британско-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP и обеспечить техническое обслуживание ключевой военной техники, включая западные истребители, которые, как ожидается, прибудут в этом году.

Третий будет более рискованным. "Если мы немедленно не включим Украину в НАТО, то у нас может быть НАТО в Украине", - сказал он.

"Если у нас будут какие-то войска НАТО в Украине, это будет способом сдерживания России. Потому что, конечно, Россия не пойдет на риск нанести удар по войскам НАТО, потому что тогда из всех стран эти войска могут активировать статью 5 НАТО. Договор, и он, безусловно, будет слишком опасен для России".

"Конечно, эти войска придут со своими собственными противоракетными щитами", - продолжил Тензер. "Это также будет очень полезно для украинского народа".

Войска Франции и НАТО могут быть привлечены для помощи в наступательных операциях, но без нахождения на линии соприкосновения.

Войска могут использовать "ракетные системы - запускаемые с земли, с моря или с воздуха с помощью истребителей - без какого-либо боя на поле боя, с ботинками на земле", - сказал Тензер. "Мы могли бы оказать больше помощи украинцам в углубленных боях и нанесении ударов по российским войскам".

Пятый и последний вариант - который, по словам Тензера, "на данный момент определенно не является тем, что имеет в виду Макрон, и, конечно же, он сейчас неприемлем" - это прямое боевое участие.

Возможность ввода войск НАТО в Украину - детали

В конце февраля французский лидер заявил, что "ничто не исключено" в отношении официального размещения войск НАТО на Украине, хотя его американские и немецкие союзники поспешили открыто и неоднократно исключить такую возможность.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция якобы уже готовит контингент для отправки в Украину. В комментарии пропагандистскому ТАСС он сказал, что первая группа будет состоять из около 2 тысяч военнослужащих.

Министерство Вооруженных сил Франции отреагировало на слова Нарышкина.

"Информация, переданная Сергеем Нарышкиным, директором российской внешней разведки, является частью систематического использования массовой дезинформации, широко применяемой Россией. Мы призываем к максимальной бдительности, чтобы избежать любых манипуляций такого рода", - написали там.

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