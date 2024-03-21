Спасатели ликвидировали пожар на площади 10 000 кв.м и сейчас проводят разбор конструкций.

В Харькове на месте попадания в предприятие под обломками еще могут быть люди. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сейчас спасателям удалось наконец потушить масштабный пожар, возникший из-за вражеского удара.

"Харьков. Спасатели ликвидировали пожар, вызванный вчерашней ракетной атакой РФ. Площадь возгорания, которое возникло из-за вражеского удара по гражданскому производственному предприятию, составила около 10 000 кв.м.", - говорится в сообщении.

По информации министерства, сейчас спасатели проводят разбор конструкций и расчищают остатки сгоревших изделий из бумаги и ткани. "Вероятно, под обломками конструкций могут быть люди", - отмечают в МВД.

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Российский удар по Харькову 20 марта: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера днем российские военные нанесли удар по Харькову, на месте попадания возник пожар.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар по гражданскому промышленному предприятию. Сообщалось о трех погибших и пяти раненых. Под завалами оставались люди, к которым спасатели не могли добраться из-за пожара.

Под вечер председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что количество погибших в результате удара возросло до пяти, а количество пострадавших увеличилось до семи.

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