Игорь Романенко отметил, что Путин решил в очередной раз показать "могущество".

Ракетная атака на Киев 21 марта ни что иное, как попытка Владимира Путина показать свое могущество. Он не может справиться с ситуацией в Белгородской и Курской областях РФ.

"Российский диктатор перед выборами получил хорошую пощечину в виде прорыва российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области. С РДК не могут справиться его славные вояки, и все это видит население России. Поэтому Путин решил в очередной раз показать "могущество" – обстрелять мирный город", - рассказал генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Игорь Романенко в комментарии ТСН.

При этом он убежден, что этот удар по столице Украины организован по указке Путина.

Видео дня

"Его войска уже несколько дней наносят удары по Сумщине, обстреливая приграничные населенные пункты Украины – применяют мощную артиллерию и ракеты С-300, фактически выжигая эти украинские поселения. Этого Путину оказалось мало, поэтому подсчитали количество изготовленных и сэкономленных ракет, его генералы организовали удар мести по Киеву", – подытожил Романенко.

Атака РФ на Киев 21 марта - главные новости

Россияне атаковали Украину 31 ракетой. Основным направлением был Киев, все ракеты сбили. Стоимость выпущенных Россией ракет составляет 390 миллионов долларов.

Позже стало известно, что во время ракетной атаки серьезно поврежден склад крупнейшего украинского маркетплейса Rozetka. На смене в этот момент было 99 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: