Оккупанты вывели в море подводные лодки.

Российские захватчики впервые за долгое время вывели на боевое дежурство в Черное море подводные ракетоносители, способные нести ракеты "Калибр".

В официальном Telegram-канале Сил обороны юга Украины предупреждают, что из-за этого уровень ракетной опасности является очень высоким. Они призывают людей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и оперативно переходить в укрытие.

"После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" - до восьми ракет. Остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования", - говорится в сообщении.

Российские удары по Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью на территории всей страны объявляли воздушную тревогу из-за пусков ракет российскими стратегическими бомбардировщиками.

Воздушные силы предупреждали о постоянных изменениях курса ракет, в конце концов все они полетели на Киев. Известно, что в целом Россия выпустила по столице 31 ракету, среди которых две - баллистические.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали все цели. Обломки повредили здания в жилых районах. В целом известно о 10 пострадавших.

Уже днем российская армия ударила баллистической ракетой по Николаеву. В военной администрации сообщали, что она попала в промышленное предприятие. Погибла одна женщина, шесть человек пострадали.

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