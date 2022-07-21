Разведчики рассказали, каким образом РФ может попытаться присоединить захваченные украинские земли.

Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "расширении географии" войны против Украины свидетельствуют о подготовке почвы для "присоединения" временно оккупированных территорий на юге Украины.

Об этом на брифинге сообщил замглавы Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, сначала картинка в информационном поле РФ была построена на боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, ведь заявленной целью была "помощь" террористам ЛДНР.

"Любых упоминаний о наступлении на Киев, оккупацию части юга Украины в информационном пространстве России не было", - добавил Скибицкий.

Однако теперь Кремль "создает почву для решения статуса временно оккупированных территорий на юге". Это может произойти через проведение псевдореферендума или прямой аннексии захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

"Каким будет этот процесс, увидим. Сейчас в Москве идут активные дискуссии, как сделать более "прозрачным" для мирового сообщества этот процесс. Одним из элементов является раздача российских паспортов. Они готовят международное сообщество к псевдореферендуму. Это основной сценарий", - сказал замглавы ГУР.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 июля заявил, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились, теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий".

По его словам, Россия не может допустить, чтобы "на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский", находилось оружие, которое представляет угрозу "нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, тех, которые хотят определить свое будущее самостоятельно".

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