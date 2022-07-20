У Зеленского заявили, что Россия наконец начала называть убийственные намерения своими именами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о расширении географии "специальной операции". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ к 150-му дню войны "наконец-то стала называть убийственные намерения и кровавые явления своими именами".

В комментарии LIGA.net Подоляк подтвердил две главные цели вторжения оккупационных войск.

По его словам, РФ хотела превратить Украину в "сателлитное квазигосударство: безголосое, недемократичное, разрушенное, пьяное, криминальное, точно такое как сама Россия". Помимо этого, была цель захватить максимально много чужой территорий и земли.

Советник главы ОП добавил, что нет смысла оценивать слова Лаврова с юридических и переговорных позиций.

"Не имеет значения уже что говорят высшие должностные лица страны-агрессора, пытаясь зафиксировать свои криминальные планы на бумаге. Это, скорее, пропагандистская уловка, рассчитанная на впечатлительную публику", - объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что "основы реальной географии" России "максимально эффективно объяснят HIMARS и прочие дальнобойные артиллерийские системы".

"Они же абсолютно точно обозначат единственное направление для обязательного движения российских оккупационных войск. Вопрос только во времени и в терпении", – подытожил Подоляк.

Как ранее сообщал УНИАН, Лавров утверждает, что украинцев "заставляют" все рискованнее применять западное оружие против РФ.

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