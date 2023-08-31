У них много старых систем, но они показывают значительно меньшую эффективность.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российским оккупантам сложно быстро компенсировать потерянные системы ПВО.

"Производство вооружений у врага есть, но быстро и эффективно пополнять уничтоженное вооружение не так просто. И это касается всех видов, в частности средств противовоздушной и противоракетной обороны. Особенно современных, таких как "Панцирь" или С-400 "Триумф", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Представитель ГУР отметил, что уничтожение каждой единицы современного оружия является серьезной потерей для армии страны-террориста.

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"Россияне не могут быстро компенсировать эти убытки. Устаревших систем ПВО у них больше, но их эффективность значительно меньше", - добавил Юсов.

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Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня ВСУ уничтожили уже 500 систем ПВО России. Также появилась информация, что Россия вывезла с Курильских островов зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны, которые стояли там с 2020 года.

По данным британской разведки, РФ задумала иным образом рассредоточить ПВО между Украиной и Москвой. В августе 2023 года Россия подверглась 25 отдельным атакам беспилотников. Это свидетельствует о том, что российская ПВО не может справиться с выявлением и уничтожением всех нужных целей.

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