В частности, уничтожено более 50 российских танков, броневиков и единиц артиллерии.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще более 600 российских захватчиков и уничтожили десятки единиц вражеской артиллерии, танков и боевых бронированных машин.

Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинским военным удалось сократить численность российского войска на около 263 тыс. 020 человек, из которых 610 ликвидированы за прошедшие сутки.

Кроме того, за сутки уничтожено 13 российских танков (всего 4 тыс. 436), 8 боевых бронированных машин (8 тыс. 604), 31 артиллерийскую систему (5 тыс. 507), 1 реактивную систему залпового огня (734), 22 беспилотника оперативно-тактического уровня (4 тыс. 417), 26 крылатых ракет (1 тыс. 445), 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн (7 тыс. 976) и 5 единиц спецтехники (830).

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За сутки не изменилось количество уничтоженных ВСУ российских средств противовоздушной обороны - 500, самолетов - 315, вертолетов - 316, а также кораблей и катеров - 18.

Работа украинских Сил обороны - последние данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинская авиация 10 раз ударила по районам скопления российских военных и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также вражеский пункт управления и станцию радиоэлектронной борьбы.

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