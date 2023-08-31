В ночь на 30 августа РФ подверглась одной из самых масштабных атак БПЛА за весь период войны, поэтому планирует иным образом рассредоточить свою ПВО.

Атака по аэродрому Пскова продемонстрировала, что авиационные базы России оказались беззащитными перед дронами дальнего радиуса действия. Теперь РФ генерирует идеями, как по другому рассредоточить системы ПВО между Украиной и Москвой.

В частности, британская разведка назвала ночь с 29 по 30 августа одной из крупнейших "дроновых" атак по России с начала "большой" войны. Тогда на территории страны-агрессора фиксировалось по меньшей мере пять отдельных ударов, реализованных БПЛА, указывает Минобороны Британии.

Речь идет об ударах по Москве, Брянску, Рязани, а также по авиабазе в Пскове, которая находится вблизи границы с Эстонией.

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"Вероятно, в результате атаки на Псков было повреждено несколько российских военно-транспортных самолетов. В течение августа 2023 года Россия подверглась 25 отдельным атакам беспилотников, почти наверняка осуществленным OWA-БПЛА", - говорится в сообщении.

Это свидетельствует о том, что российская ПВО не может справиться с выявлением и уничтожением всех нужных целей. Поэтому сейчас РФ размышляет, как по другому разместить свои системы.

"Россия, вероятно, переосмысливает свою позицию противовоздушной обороны в районе между Украиной и Москвой, чтобы лучше противостоять этим нападениям", - отмечает британская разведка.

Предыдущие удары по российским военным авиабазам заставили РФ рассредоточить свои самолеты по разным регионам, однако удачные удары по аэродрому "Сольцы" и Пскову показали, что эти старания тщетны: БПЛА имеют значительно больший радиус действия, чем предполагала РФ. Также это создает трудности в дальнейшем рассредоточении российской авиации.

"Вполне вероятно, что России придется рассмотреть вопрос о размещении дополнительных систем противовоздушной обороны на тех аэродромах, которые, по ее мнению, являются уязвимыми для атак БПЛА", - резюмирует Минобороны Британии.

Появились спутниковые фото последствий атаки по аэродрому Пскова

Напомним, сегодня в сети появились первые спутниковые кадры с последствиями атаки по российскому аэродрому в Пскове. Как известно, в ночь на 30 августа неизвестные дроны повредили там несколько самолетов Ил-76.

Спутниковые кадры подтверждают потери РФ и свидетельствуют, что удалось повредить по меньшей мере 2 самолета упомянутого типа.

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