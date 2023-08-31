Атака по аэродрому Пскова продемонстрировала, что авиационные базы России оказались беззащитными перед дронами дальнего радиуса действия. Теперь РФ генерирует идеями, как по другому рассредоточить системы ПВО между Украиной и Москвой.
В частности, британская разведка назвала ночь с 29 по 30 августа одной из крупнейших "дроновых" атак по России с начала "большой" войны. Тогда на территории страны-агрессора фиксировалось по меньшей мере пять отдельных ударов, реализованных БПЛА, указывает Минобороны Британии.
Речь идет об ударах по Москве, Брянску, Рязани, а также по авиабазе в Пскове, которая находится вблизи границы с Эстонией.
"Вероятно, в результате атаки на Псков было повреждено несколько российских военно-транспортных самолетов. В течение августа 2023 года Россия подверглась 25 отдельным атакам беспилотников, почти наверняка осуществленным OWA-БПЛА", - говорится в сообщении.
Это свидетельствует о том, что российская ПВО не может справиться с выявлением и уничтожением всех нужных целей. Поэтому сейчас РФ размышляет, как по другому разместить свои системы.
"Россия, вероятно, переосмысливает свою позицию противовоздушной обороны в районе между Украиной и Москвой, чтобы лучше противостоять этим нападениям", - отмечает британская разведка.
Предыдущие удары по российским военным авиабазам заставили РФ рассредоточить свои самолеты по разным регионам, однако удачные удары по аэродрому "Сольцы" и Пскову показали, что эти старания тщетны: БПЛА имеют значительно больший радиус действия, чем предполагала РФ. Также это создает трудности в дальнейшем рассредоточении российской авиации.
"Вполне вероятно, что России придется рассмотреть вопрос о размещении дополнительных систем противовоздушной обороны на тех аэродромах, которые, по ее мнению, являются уязвимыми для атак БПЛА", - резюмирует Минобороны Британии.
Появились спутниковые фото последствий атаки по аэродрому Пскова
Напомним, сегодня в сети появились первые спутниковые кадры с последствиями атаки по российскому аэродрому в Пскове. Как известно, в ночь на 30 августа неизвестные дроны повредили там несколько самолетов Ил-76.
Спутниковые кадры подтверждают потери РФ и свидетельствуют, что удалось повредить по меньшей мере 2 самолета упомянутого типа.